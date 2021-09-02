聯準會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會釋出漸進式退場的鴿派訊號後，全球股市8月再創新高、連續七個月月線收紅，進入傳統股市表現較為震盪的9月，美國眾議院預計於9月底前通過5,500億美元基礎建設法案，有望延續基礎建設產業多頭行情，基建基金後市績效亮眼可期。

根據理柏資訊原幣計價至8月底，國內核備五檔境外基礎建設產業型基金，近三個月平均上漲1.42％，其中美盛凱利基礎建設價值基金上漲5.74％、近六個月上漲15.51％，均名列同類型基金之冠，漲幅也大幅領先史坦普全球基礎建設指數。

財富管理中心分析，不同於史坦普全球基礎建設指數以能源、運輸及公用事業基礎建設為主，並未包含通訊基礎建設，美盛凱利基礎建設價值基金採取不受大盤指數影響的主動選股策略，經理團隊看好拜登政府積極發展寬頻網路、5G普及帶動通訊傳輸量大幅成長等趨勢，7月底在通訊基礎建設的投資比重超過12％，主要持股如美國最大通訊基礎建設REITs美國電塔，及歐洲最大通訊基礎建設營運商Cellnex近三個月漲幅超過12％，六個月漲幅將近四成，挹注基金績效勝出的主力。

著眼於ESG（環境、社會及公司治理）及永續投資目標已成為大勢所趨，美盛凱利基礎建設價值基金採取結合ESG因子與基礎建設投資的永續投資架構，獲晨星可持續投資評等四顆星，以及2020指標年度台灣基金大獎基礎建設產業類別中同級最佳的獎項肯定。

根據統計至8月底，史坦普全球基礎建設指數的股利率達3.33％，高於全球股市的1.72％，滿足投資人的股息收益需求，加上基礎建設投資進可攻退可守的投資優勢，建議可透過績效優異、獲獎肯定及結合ESG選股的基礎建設基金，積極參與拜登政策商機。

(時報資訊)