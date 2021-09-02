根據研調機構Factset統計，超過九成S&P500企業公布財報中，87％獲利表現優於預期，目前第二季獲利成長率近89.3％，為2009年第四季以來最佳，產業看好工業、非必須消費、金融、原物料都繳出逾100％獲利增長，有利布局相關美股基金。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，變種病毒帶來不確定性，也刺激疫苗接種加速，對經濟影響料為暫時且可控，亮眼財報表現為股市提供支持。美國製造業景氣仍維持高檔，企業獲利預估持續上修，基本面支撐加資金充裕，有利美股表現延續。

至於操作上，建議採產業分散策略，以平衡投資組合波動，包括科技、消費、通訊服務等類股可持續關注。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，美國疫情升溫，各州政府並未重啟嚴格管制，對於經濟活動的負面影響有限，就業仍維持著回溫趨勢好於預期，共和黨執政州取消額外失業補貼，刺激民眾重返就業市場，加速就業復甦腳步，聯準會（Fed）定調購債溫和退場，符合市場預期，對美股衝擊淡化，中長線反映基本面上揚，可望維持震盪走高。

安本標準投信投資長彭炫通認為，股市因企業獲利表現的助力，高於去年的預期值，近期數據更較已經偏高的預期值表現更亮眼，且通膨未造成本益比風險，及估值尚稱合理下，股市仍有表現空間。因應類股輪動持續，建議均衡配置金融、工業、旅遊、服務、房地產等景氣循環類股及科技股，把握報酬成長機會。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕強調，醫療財報表現亮眼，醫療服務與通路、科技、設備、耗材、生技及生命科學等子產業財報也全都繳出超預期佳績，加上目前大型醫療保健股評價面仍處相對低位水準，基本面與評價面優勢，將吸引資金湧入生技相關標的，後市表現仍可期待。

(時報資訊)