大亞集團持續為綠能事業注入新動能；旗下志光能源太陽能電廠，8月31日與銀行團完成新臺幣57億元聯合授信案。該電廠位於台南市七股區，總裝置容量為120MW（百萬瓦），完工後將成為全台最大規模漁電共生太陽能電廠，可望帶動在地養殖漁業升級、優化土地利用，推動以綠能發電的新經濟型態，創造漁電雙贏。
該授信案以永豐銀行擔任管理銀行，銀行團成員包括凱基銀行、元大銀行、王道銀行、台新銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、華南銀行等。該聯貸案獲得超額認購1.6倍，總金額達90億元，凸顯銀行團對大亞集團深耕綠能的肯定。
大亞集團董事長沈尚弘表示，該集團長年布局綠能產業，此次瞄準漁電共生的新經濟優勢，期盼透過養殖漁業場域與太陽能光電設備的共建，提升養殖生產環境，賦予土地利用多元性，並帶動能源分散供應，共創多贏優勢。
沈尚弘指出，該太陽能電廠位於台南市七股區，總面積約160公頃，總裝置容量為120MW，第一期85MW可於明（2022）年底完工掛錶；而第二期35MW預計2023年完工，預估未來20年至少可創造30億度發電量，等同4,110座大安森林公園的吸碳量，累計可創造120億元以上營收。
沈尚弘說，志光能源太陽能電廠併網啟用後，旗下將有62座太陽能電廠，總裝置容量可達250MW，約可供應9萬戶家庭1年用電，每年創造15億元的發電收入，將成為集團穩定的收益來源。
(時報資訊)
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