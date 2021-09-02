最新「2021施羅德全球投資人大調查」調查結果，去年爆發的疫情，明顯改變全球投資人理財行為。以台灣為例，有高達85％的投資人表示，在2020年、也就是新冠疫情的當口，依照計畫或甚至比原訂計畫儲蓄更多，高於全球（79％）與亞洲（80％），主因來自減少非必需性消費。

解封後也同樣影響投資人的儲蓄和投資行為。有38％的台灣投資人認為他們將會儲蓄更多，而有44％的人偏好低風險標的。但另一方面，新冠疫情促使各國央行壓低利率救市，利率降到史上新低，也進一步影響投資人，為了追求報酬率，台灣投資人也表達未來一年偏好更高風險的標的（68％）。

施羅德投信觀察，下半年全球經濟復甦、企業獲利持續成長，加上通膨回溫，股債的確皆有表現機會。在此環境下、建議以環球多元資產布局，在掌握波動的同時，追求零利率環境下的投資機會。「施羅德全球投資人大調查」為施羅德投資集團自2016年開始，每年針對全球32個國家、超過23,000位投資人調查。2020年起的疫情，在台灣雖不如國外嚴峻，但也影響了台灣投資人的理財態度與行為。

儲蓄方面，有高達85％的台灣投資人2020年依照計畫或比原訂計畫儲蓄更多，高於全球的79％與亞洲的80％。 當被問到新冠疫情對於儲蓄和投資有哪些影響，有38％的台灣投資人認為他們會儲蓄更多，另外，有44％的比例會把更多錢投入低風險投資標的。

其中，被問到疫情對投資人的影響時，有51％台灣投資人表示會提高在投資/購買房地產，也就是偏向把資產做更效率的應用，明顯比全球43％和亞洲43％都來得高。另一方面，疫情期間各國央行為了救市大幅壓低利率，創下史上新低，也影響投資人。展望未來一年，有68％的台灣投資人表達會為了追求報酬率，會偏向投資於較高風險的標的，如著重利基市場的股票或基金，高於全球的53％和亞洲的59％。

(時報資訊)