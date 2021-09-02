蘋果新機登場倒數計時，多方資金聚焦相關新導入應用及對供應鏈拉貨力道，頎邦（6147）因客戶備貨動能強勁，營收逐月增溫，買盤押寶8月業績可望更上層樓，激勵1日股價上漲4.26％，收在80.4元，重返80元整數大關之上。

法人認為，頎邦受惠iPhone備貨需求增加，預期第三季蘋果手機DDIC封測營收將季增4～9％，而受晶圓產能吃緊影響，安卓智慧手機及大尺寸面板驅動IC封測營收估持平，整體來看，封測代工報價仍對頎邦有利，第三季營收將優於第二季，季增個位數成長，且毛利率提升，可望帶動獲利表現。

市場預期，全球智慧機今年TDDI出貨將達8到8.5億顆之間，市場滲透率約六成，TDDI將進一步拓展至平板、筆電、車用應用，而中國大陸面板廠積極推廣OLED面板，智慧機品牌導入意願也高，有助於頎邦營運動能。

此外，高解析度面板趨勢不變，大尺寸面板驅動IC（DDI）需求穩定成長，雖然手機TDDI應用接近飽和，但手機採用OLED面板滲透率則持續增加，對DDI封測需求具成長空間，支撐頎邦今、明年獲利向上。

＊【權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之】

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意