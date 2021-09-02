政府積極投人基建，原物料價格蠢動，台泥（1101）、世紀鋼（9958）行情看俏。1日股價隨大盤拉回略見滑落，終場分別跌0.1％、0.89％，收在48.4元、111元。
觀察三大法人動向，外資賣超台泥1,353張，投信無著墨，自營商買超1,089張，合計賣超264張。在世紀鋼部分，外資賣超206張，投信賣超377張，自營商買超7張，合計賣超576張，皆呈現調節動作。
台泥和大陸的金隅集團進行戰略深化合作，兩家將設立合資公司，加速推動水泥業的低碳轉型和綠色永續發展。台泥將建設領先國際標準的智慧工廠，並落實綠色礦山和水泥窯高溫協同處理廢棄物等環保專案，以達成「碳中和」的目標。
法人指出，受到鋼材成本大漲拖累，部份工程項目出現資金短缺情況，下游工程放慢施工進度，同時中國官方加大打房力道，水泥需求較為疲軟，近期行情看法中性。
世紀鋼部分，隨CIP水下基樁訂單於6月開始投產，同時套筒式基樁開始進行組裝作業，下半年單月營收將至少維持9億元以上規模，營運動能優於上半年。
展望2022年，世紀鋼持續生產CIP套筒式基樁訂單，且世紀鋼與子公司世紀風電（2072）承攬台電二期風場共計300MW裝置容量水下基樁工程，營運動能持續成長。
(時報資訊)
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