瑞昱（2379）下半年訂單全面滿載，其中，乙太網路、交換器（Switch）與WiFi等產品線訂單更一路排到2022年上半年；同樣看好下半年及2022年上半年的還有新唐（4919），法人預期，產能吃緊狀況將延續至2022年，市場供需並未出現反轉，客戶端沒有取消訂單，市況依舊供不應求。

法人指出，下半年瑞昱訂單依舊全面滿載。面對晶圓代工、封測產能持續吃緊，網通客戶對瑞昱的乙太網路、交換器與WiFi等產品線訂單已排至年底，其他包括物聯網、真無線藍牙耳機等終端產品使用的藍牙訂單，同樣暢旺。

隨這波網通晶片訂單爆滿，法人預期，瑞昱第三季營收可望再度攀峰，且若將增加的代工成本再度成功轉嫁予客戶，第四季業績也還有機會再拚新高表現。

新唐高層日前於股東會上指出，供給短期內難以出現改變，而客戶端沒有取消訂單，庫存水位也保持在低點，整體來說，市況仍呈供不應求，對下半年營運樂觀以待，預期產能吃緊狀況將延續至2022年。

至於近期筆電市場的雜音，法人認為，來自於越接近終端客戶的業者，而晶圓代工、封測等半導體供應鏈目前仍持續調漲價格，顯示半導體上游對市場仍有信心。針對近期Chromebook市場出現調整全年出貨量，但因OEM／ODM廠皆把Chromebook空缺料件填補至筆電領域，目前筆電需求仍相當強勁，供應鏈狀態持續供不應求。

(時報資訊)

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