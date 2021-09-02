近期全球包括美國在地緣政治、疫情和央行貨幣政策都有極大的動盪。首先是美國史上最長、歷時20年的阿富汗戰爭畫下句號，美國軍方宣布，最後一批美軍已撤出阿富汗，阿國首都喀布爾傳出慶祝的鳴槍聲，塔利班發言人表示，阿富汗國家已經完全獨立，這使美元獲得強勁的避險需求。

而聯準會（Fed）主席鮑爾於全球央行年會表示，今年底有望開始逐漸減少債券購買，但聯準會不急於升息，仍將維持寬鬆貨幣政策。此番鴿派的言論，也致使美元承壓。

本周市場仍在消化鮑爾溫和縮減購債的論述，一切行動將取決於就業市場的數據表現而定，就業數據也將左右美元後續的走勢。

即將公布的美國8月非農就業數據至關重要，市場預計8月非農就業人數將增加75萬人，將較上個月94.3萬人大幅下滑，唯一會造成美元走貶的因素，即是就業數據遠低於預期。

但若就業數據符合預期甚至優於市場預期，也代表離聯準會啟動縮減購債已經不遠，美元將持續地向上震盪走升。短線上在8月非農就業數據公布前，美元仍將維持區間震盪的走勢。

由於強勁的企業財報和聯準會寬鬆的貨幣政策，美股四大指數皆有不錯的漲勢，相對美元指數在上周受惠避險需求強升之後，隨即就自高檔反轉走貶。而市場將持續關注就業市場的變化，短線上，美元指數期貨仍有機會維持區間震盪的走勢。（凱基期貨研究發展部提供，李娟萍整理）

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