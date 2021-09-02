櫃買中心指出，凱基投信經理之「凱基1至3年期美國公債ETF證券投資信託基金」受益憑證（00872B）將自10月6日起終止櫃檯買賣。
櫃買中心表示，該基金最近三十個營業日淨資產價值平均值低於新臺幣1億元，已達終止證券投資信託契約標準，經凱基投信向主管機關申請終止該基金信託契約並獲核准，已符合櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第12條之13終止櫃檯買賣規定。
凱基投信於該基金終止櫃檯買賣後，將持續辦理投資人服務事宜，投資人權益相關事項請查詢該投信網站（https://www.kgifund.com.tw/）。
(時報資訊)
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