櫃買中心自2008年起每年舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，今年因應疫情採用線上學習及投資組合競賽主題為號召，共吸引63所大專院校學生報名參加，高達272隊合計956人完成報名，並有222支隊伍成功進入最後評審階段，評審結果將在9月下旬公告，本活動受年輕人熱烈參與，參與人數創下歷年之最，櫃買中心期望藉此活動辦理，加強對年輕人宣導正確證券知識。

櫃買中心表示，近年來證券市場陸續推出盤中零股交易等政策，券商數位轉型使手機下單更便利，加上台股表現亮麗，吸引不少年輕股市新手投入股市。因此為強化年輕人注意股市投資風險意識，多年來針對大專院校學子持續辦理證券相關宣導活動，透過「證券菁英種子培育營」之教育訓練課程及模擬投資組合，建立年輕人對資本市場的正確認知與掌握風險意識。

櫃買中心同時說明，考量年輕人初入資本市場學習證券知識之需求，以在家輕鬆學習為目標，特別彙集櫃買中心線上學習相關資源，於8月30日推出「櫃買HOME學堂」專區。「櫃買HOME學堂」依資訊型態規劃「櫃買資訊好齊全」、「觀看影片好輕鬆」及「網路平台好方便」等三大區塊，提供包含認識上櫃、興櫃及債券市場、各類交易制度解析、商品及指數簡介等說明。櫃買中心舉辦的投資人講座、櫃買家族業績發表會及宣導影片，讓投資人不用出門，也能在家學習櫃買市場相關知識。

(時報資訊)