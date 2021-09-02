台股上市股市值排名變變變，證交所統計，聯電（2303）股價創21年來新高，市值也直逼8,000億元大關，再度衝上第七高，然水手繼續落水，長榮（2603）掉到市值前10名之外。

此外，股王矽力-KY不但股價遙遙領先大立光，且市值突破4,000億元大關，晉升至台股第20大，股價與市值都超車大立光。

經過8月拉尾盤戲碼後，9月第一天交易，台股於1日以小跌16點作收，收在17,473點，指數變化不大，但個股明爭暗鬥激烈，依證交所官網公告（不含上市公司發行特別股），台股市值前20名個股分別為：

台積電、鴻海、聯發科等3檔為兆元個股，台塑化、富邦金、中華電、聯電等在八、九千億元附近，國泰金、台達電、南亞等為7,000億元以上，長榮、台塑超過6,000億元，中鋼、日月光投控、萬海、台化、中信金、兆豐金、統一及矽力-KY等，市值都各在四、五千億元以上。

聯電股價寫下21年來新高，市值直逼8,000億元大關，擠下國泰金成為台股市值第七高；而股王之爭，不只有股價之爭，大立光2,710元遠遠落後於矽力-KY的4,285元，連市值也出現大幅消長，矽力-KY市值衝破4,000億元，達4,010億元，股價與市值同步登峰，市值大幅超車大立光的3,634億元市值。

航運股繼續落水，一早開在平盤附近，但隨後欠缺主力買盤支撐，股價一路溜滑梯，貨櫃三雄同步大跌，跌幅在5～6％以上，股價及市值節節敗退，除了長榮股價收128.5元，市值掉到6,798億餘元，滑出前十高之列，成為第11名，萬海也掉到第15名，陽明更擠落至21名，掉到20名以後。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意