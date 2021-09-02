今年來權證交易熱絡，證交所統計，8月證券商申請發行認購（售）權證達3,546檔，年增37％，但成交值則小有退燒，降到496億元、年減一成多；惟累計前8月權證發行檔數已衝上25,353檔，年增27％，成交值逼近5,000億元大關，年增約48％。

以前8月發行檔數及成交值來看，有望雙雙改寫台股權證史上新高。

證交所統計，8月發行權證檔數為3,546檔，年增37.44％，發行總金額為268.52億元，年增也有28.6％，另8月份證券商受託買賣權證成交值為496.17億元，年減11.63％，主因8月台股整體成交量能銳減約三分之一。

另外，累計今年至8月底止，證券商申請發行權證檔數合計25,353檔，年增27.1％，發行總金額為1,999.72億元，較去年小幅減少0.34％，至證券商受託買賣成交值為4,995.94億元，年增47.9％。

在權證發行檔數累計前10名發行券商依序為：元大5,805檔居第一名，凱基3,831檔第二名，群益金鼎2,921檔、永豐金2,140檔以及統一2,106檔，接下來元富以及國票都超過1,900檔，而中國信託、兆豐、國泰等都各在七、八百檔附近。

至於前8月權證發行金額累計前10名發行券商依序為：元大的466億元最多，再來是凱基310億元，群益金鼎第三名為276億元，國票、元富、統一及永豐金都在百億元以上，國泰、富邦及日盛等，都在約七、八十億元上下。

個股累計前8月發行檔數前10名標的個股依序為：台積電1,113檔最多，臺股指數、鴻海、聯發科、聯電、群創及友達等都在500檔以上，國巨、長榮及聯詠等都各在約四、五百檔。標的個股以電子股居多，高達8檔，多是市場交易的熱門股。

累計前8月受託買賣權證前10名標的券商依序為：仍由元大以2,173.36億元奪冠，凱基、永豐金及群益金鼎都在千億元以上，元富逾600億元，統一超過500億元，國票、富邦及國泰等，都各在400億元上下，兆豐約248億元。

(時報資訊)

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