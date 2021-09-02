台股股王電源管理IC廠矽力-KY（6415）1日召開法說會，董事長陳偉表示，下半年雖然可能受到晶圓代工產能限制影響，但業績仍可望逐季成長，全年營收將成長超過三成。明年在新產品貢獻及預訂到更多晶圓代工產能情況下，預期營收可望較今年再成長20～30％水準。

矽力-KY公告上半年合併營收94.38億元，平均毛利率達50.9％，歸屬母公司稅後淨利25.41億元，與去年同期相較成長76.5％，每股淨利達27.07元。受到財報優於預期的利多消息激勵，矽力-KY股價1日一度衝高至4310元改寫新高，終場大漲305元，以4285元作收，成交量達409張，三大法人買超175張。

陳偉在法說會中指出，今年上半年消費性電子產品及工業產品銷售有較大成長，因供給面臨挑戰，將有限的產能聚焦在高階客戶，上半年毛利率達50.9％表現優於預期。然而上半年車用產品比重仍低，營收占比僅約1％，攀升速度較預期緩慢，主要是因為汽車供應鏈幾乎呈現崩盤，近期馬來西亞疫情又對汽車產業造成衝擊，今年車用產品銷售恐將低於預期。

陳偉表示，矽力-KY已完成新客戶及新產品認證，今年底到明年的汽車市場可望逐步恢復，新能源車及電動車對於電源管理IC需求又將倍增，預期車用產品將是矽力-KY未來2～3年主要成長動能。

陳偉指出，第二季智慧型手機相關市場表現較差，但下半年開始進入旺季，第三季可望趨於穩定，第四季將可逐漸回溫。工業相關需求比較旺盛，各國推動新基礎建設，擴建新工廠也有明顯幫助。資訊類產品方面，商用電腦與伺服器需求相對暢旺。

對於下半年營運，陳偉表示，下半年成長可能受限晶圓代工產能，不過營收仍可望逐季成長，全年營收可較去年成長超過三成，毛利率將介於48～53％區間波動。而矽力-KY今年產能較去年增加約二成，中高端客戶產品單價相較高，出貨量增加及產品價格上揚是今年營運成長二大關鍵動能。

陳偉表示，明年半導體產能供給仍然吃緊，特別是8吋晶圓代工產能供不應求，不過矽力-KY對於明年取得更多產能很有信心，加上有很多新產品陸續推出，預期明年營收應可較今年再成長20～30％。而晶圓代工廠調漲代工價格，因高階客戶願意分擔漲價增加的費用，對長期營運影響非常小。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意