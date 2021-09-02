IC設計廠凌陽（2401）1日召開法人說明會，上半年受惠接單滿載及順利調漲價格，繳出每股淨利0.85元好成績，下半年則看好車用晶片全球大缺貨浪潮中，透過與轉投資子公司凌通、凌陽創新、景相等合作，整合集團之力搶攻車用晶片龐大商機，已攻進一線車廠前裝及後裝應用。

凌陽表示，現在仍被客戶追著跑，取得產能僅可滿足客戶40～50％訂單，下半年產能增加情況下，營收表現會比上半年好，看好車用晶片勁需求一路成長到明年。凌陽已預訂明年晶圓代工及封測產能，出貨量會優於今年，由於主要合作的台積電宣布漲價，凌陽已與客戶討論，會把增加的成長轉嫁給客戶，客戶也可諒解，預估漲價可達10～20％。

凌陽近年來由多媒體IC領域轉向深耕車用晶片及系統平台，今年因為全球車用晶片大缺貨，反而加速打進一線車廠前裝及後裝應用供應鏈。凌陽公告7月合併營收月增0.7％達7.20億元，較去年同期成長9.5％，為7年來單月營收新高，累計前7個月合併營收45.21億元，較去年同期成長41.2％優於預期。

凌陽在車用晶片領域推出車用資訊娛樂系統Display Audio晶片、先進駕駛輔助系統（ADAS）晶片、天籟（airlyra）SoundBar晶片、及影音娛樂系統等晶片，亦推出適合人工智慧物聯網（AIoT）的智能運算Plus1晶片，同時提供高速介面、資料轉換器與類比元件等矽智財授權。

凌陽強調，隨著智慧型手機的普及，上車即與車用資訊娛樂系統合為一體的便利性，使該系統成為新車的前裝標準配備，並將是凌陽營收及獲利的主要成長動能。凌陽專注發展車用、音響、智能運算等晶片，延續過去在影音市場的領導地位，有利於車用影音系統、車聯網行車輔助系統、AIoT邊緣運算等領域的競爭力。

凌通專注於消費性電子產品領域，推出語音及多媒體晶片、微控制器（MCU）等產品線，而在車用領域則推出行車紀錄器方案。凌通也採用40奈米研發32位元系統單晶片，搭載3D影像處理及語音處理功能，配合深度學習演算法，也可應用在行車紀錄或運動攝影等市場。凌陽創新專注於人機介面裝置晶片，行車後拉鏡頭控制IC已開始量產出貨。

景相科技專注在車用電子及高速儲存，去年受到疫情影響業績並不理想，在調整組織與產品線開發方向後，已聚焦在前裝車規周邊IC及SerDes IP，去年主要客戶為北美及歐洲的中外合資一線汽車大廠，推出的集線器（Hub）晶片已成功取得設計導入，中國品牌車廠也開始量產，將為今年營運增添成長動能。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意