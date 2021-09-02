中鋼（2002）8月出貨呈現「內熱外冷」情況，含旗下中龍鋼鐵出售量達到107萬公噸，其中，中鋼占78.1萬公噸，中龍28.9萬公噸，略低於預期目標。對此，中鋼執行副總黃建智表示，國內出貨保持熱度，下游客戶提貨意願仍強，但外銷量減少一些，主要是受到馬來西亞和越南疫情及船期安排的影響，所幸影響不大。

此外，中鴻（2014）8月鋼品出貨量約18.6萬公噸，與7月旗鼓相當，顯示下游需求熱度還在。根據中鋼統計，8月出貨含鋼胚半成品共計107萬公噸，較規劃目標量107.4萬公噸，略減少0.4萬公噸，其中內銷量為71.4萬公噸、外銷量35.6萬公噸，以個別公司來看，中鋼出貨含鋼胚為78.1萬公噸、中龍鋼鐵28.9萬公噸。

中鋼指出，8月出貨中，內銷量較規劃目標高出約2.2萬公噸，顯示國內出貨動能依然保持熱度，外銷則因馬國與越南疫情與船期安排影響，較規劃目標略減2.6萬公噸，8月整體出貨狀況尚在預期中。

展望未來，法人表示，中鋼為提振市場動能，調漲9月內銷價格，包括熱軋鋼板等六項規格產品，除了低規電磁鋼片每公噸調漲300元外，其它都調漲500元，隨即展開接單作業，且很快的接滿訂單，估計9月含內外銷量達到100餘萬公噸，預期本月下游提貨仍然維持熱絡，出貨應可維持盛況。

且市場開始進入「金九銀十」的階段，加上大陸環保減產、俄羅斯出口加稅、歐美推動基礎建設等利多助攻，預期需求暢旺，可望迎接第四旺季榮景的到來。

(時報資訊)

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