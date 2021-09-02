進入工程趕工期，加上前瞻計畫各項案量追加，市場對預拌混凝土的需求漸增加，環泥（1104）、國產建材（2504）、台泥（1101）第三季出貨量已經逐月增加。

預拌混凝土廠指出，手中訂單量已到年底，預期下半年出貨量將呈「逐季增加」，整體下半年營運會比上半年增加7～10％。

台泥內部目標，今年混凝土出貨量540萬立方米。台泥指出，下半年一向是預拌混凝土出貨的傳統旺季，第三季初因雨季因素，出貨稍有落後，不過從8月下旬後，預拌混凝土廠已加快出貨腳步，逐漸恢復成長軌道。

受惠南科園區台積電等「護國群山」科技大廠的群聚加持，推升台南房市熱絡發展，激勵市場對預拌混凝土的需求持續增加。主要市場在南部地區的環泥表示，台南、高雄地區6月受到豪雨的侵襲，造成科技廠辦、民間建築工程工期受到影響，對預拌混凝土需求減少，6月營收因而下滑減少，7月受氣候影響的因素降緩，需求已經恢復，依手中訂單量來看，第三季出貨應可逐月增加，第四季更會是今年出貨高峰。

台商回流與科技擴廠風潮，加上前瞻建設基礎動能不斷發酵，強烈的市場需求下，國產表示，上半年營運績效已創同期新高，下半年是所有工程的趕工期，出貨量增加空間更大。

(時報資訊)

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