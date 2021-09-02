國內最大的統包工程商中鼎（9933），除傳統的石化工程標案，近一年來積極搶攻高科技建廠商機、強力布局美國市場有成，中鼎表示，截至今年7月，手中在建工程已達3,186億元，創歷史新高。

由於中鼎正持續與關係企業崑鼎（6803），聯手爭取高達1,400億元的焚化爐改建、興建及擴建工程，以及全球太陽光電市場，市場預期，到年底中鼎手中在建工程、新簽約金額還會再創高峰。至今年7月，中鼎新簽約工程金額達925億元，已是同期新高。

手中在建工程有70％是綠色技術、低碳與環保工程；中鼎指出，國內潔淨能源、水資源投資、廢棄物處理等潛在商機，總計高達上千億元的工程標案，都將是集團積極爭取的目標，也都會為今年新簽約金額再做貢獻。

美國擴大在地半導體產能，帶動台商前往建廠，美國對潔淨能源的需求不斷增長，拜登政府強力支持綠能環保產業，美國多州政府祭出再生燃料的獎勵政策。中鼎指出，集團具開發再生燃料製程技術經驗，今年承攬美國工程合約金額再創新高。

爭取廢棄物處理潛在商機，中鼎表示，集團是國內最大的焚化廠營運商，也是國內唯一具備涵蓋焚化產業投資、興建、營運實績與技術的專業廠商，未來三年，對爭取國內規劃的10座都市廢棄物焚化廠之新建、整改或擴建計畫，深具得標信心。

市場估，這10座都市廢棄物焚化廠，預期會採投資、興建、營運模式發包，商機約新台幣1,400億元。

以布局全球市場為目標，積極拓展綠能低碳業務、強化煉油石化工程、搶攻高科技建廠商機、推動循環經濟業務，中鼎表示，對今年在建工程、新簽約金額超越去年水準深具信心。

(時報資訊)

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