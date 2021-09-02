喜迎下半年旺季來臨，高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）下半年營運轉強！和勤1日表示，下半年逐步進入傳統營運旺季，且電動車、重卡零件出貨增加，預期營運績效將進一步成長。

尤其美系電動車大廠零件出貨穩步增量，其他品牌新能源車的座椅及門鎖等零件出貨，也隨新能源車銷量增加，預期公司今年新能源車零件占集團營收比重可望再拉高。

值得一提的是，和勤今年6月開始量產的重卡變速箱零件，出貨穩定增量，除變速箱零件外，下半年也將增加其他的重卡零件供應。

和勤指出，美系電動車大廠零件出貨穩步增量，其他品牌新能源車的座椅、門鎖等零件出貨也隨新能源車銷量增加，新能源車零件上半年營收，占集團營收比重已拉高至11.13％。美系電動車大廠零件改採新製程已開始量產，下半年毛利率可進一步提高。

此外，和勤與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件，也可望於今年第四季開始有產品進入量產，新能源車零件對集團的營收及毛利貢獻，都將再拉高。

和勤強調，下半年營運逐步進入傳統旺季，且電動車、重卡零件出貨增加，預期營運績效將再進一步成長，成為公司今年營運及獲利成長的主力。

至於和勤的硬碟零件VCM Plate，已占全球市場的25％，其中有八成為高階儲存硬碟機種機構件（VCM Plate），產品平均銷售單價與毛利，均高於傳統硬碟，公司今年除既有終端客戶Seagate外，也新增WD及Toshiba兩大終端客戶。因硬碟零件產業進入傳統旺季，公司持續受惠東南亞轉單效益，下半年營運展望穩定樂觀。

和勤透露，受惠汽車產業復甦及電動車大幅成長，公司上半年汽車零件營收9.04億元、年增53.17％，營收占比70.5％，成為集團營收成長的主力；硬碟機構件（VCM Plate）出貨則是維持穩定表現，但整體硬碟（HDD）零件營收3.29億元、年減10.66％，營收占比25.7％。

和勤強調，公司持續優化產品組合的接單策略，包括新能源車、重卡等新產品毛利率，均高於集團平均毛利率，隨著新產品逐步量產，產品組合優化與旺季效應同步發酵，可望帶動公司下半年營運增長。

(時報資訊)

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