為了迎接感測元件需求主升段，光磊（2340）、鼎元（2426）紛獲大股東注資，日亞化13.76億元參與光磊私募，資金於8月27日全數到位；而富采（3714）也公告，累計已經持有鼎元9.51％股權，為最大單一股東，伴隨新廠產能開出，2022年業績看升。

感測元件有收、發兩端，日亞化是國際級的發射器廠商，鼎元在發射元件上也是強項，大股東資金進駐，兩大感測元件廠在收、發兩端的技術布局趨於完整，從2021年第四季開始將陸續有新產能挹注。

日亞化在排除技術外流疑慮之下，日前已斥資13.75億元，參與光磊私募，資金在8月27日全數到位，日亞化對光磊持股合計達22.76％，穩居最大單一股東。

光磊高層在法說會上強調，2022年光磊感測元件的產能缺口高達三成以上，因此公司斥資8億元資本支出進行擴產，新產能在2022年第一季開始接單；光磊全力打造感測元件、發射元件一站式供應的系統技術整合服務平台，製造世界第一的感測元件產品。

而富采也在8月27日公告，在2021年2月4日～8月27日間，累計取得鼎元持股23,799張，平均價格為24.92元，總交易金額達5.93億元，累計持股比率7.92％，合計富采及其子公司對鼎元持股一舉拉升至9.51％，亦高居第一大股東。

富采雖強調，本次是因應富采集團分工，對鼎元的持股由轄下子公司轉移至富采直接持股，集團總持股不變，不過法人預期，未來富采仍有可能繼續追加持股。

目前富采子公司晶電、隆達均為鼎元大股東之一，分別持有10,218張、9,423張，持股比率約當3.13％、3.4％；亮點投資、富采投控、威邦投資各掌握一席鼎元董事席次。

鼎元的6吋感測元件新廠進入試產階段，投產時程雖較原訂時程晚，然而感測元件因訂單能見度明朗，價格亦穩定，隨著新廠產能加入，在產品組合上有更大的接單、調整空間，2022年新產能開出效應將更明顯。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意