缺料問題未解，越南廠又因疫情尚未完全復工，拖累光學鏡頭廠佳凌（4976）7月營收觸底，所幸新接的大鏡頭訂單現正加緊認證中，有望在2021年底前出貨，由於此產品的工藝較高，平均客單價（ASP）也高，若能順利出貨，應可彌補缺料帶來的營收影響，讓第四季營運回溫。

佳凌第三季受缺料干擾，不光消費鏡頭客戶端欠缺半導體IC及被動元件的用料，佳凌本身也欠受到料況不佳拖累，影響投資人持股信心，也拖累股價從高峰的106元下殺到58元，幾近腰斬。

由於短線跌深，再加上市場看好缺料效應有望在第三季後逐漸紓解，預期佳凌第四季營運將優於第三季，1日順利吸引市場買盤卡位，早盤即攻克漲停，終場以漲停板價74.5元作收，初估從底部反彈來，漲幅已達28.4％。

儘管缺料問題未解，佳凌指出，馬來西亞客戶端料源已陸續進來，只是供應量仍稍嫌不足，訂單回溫速度還沒有那麼快，至於越南廠則因疫情影響，尚未完全復工，不過公司已著手先行展開部署。

佳凌指出，為免遞延訂單突然湧現，影響生產進程，現已提前預做生產，增加的備貨量約5至6％，因此現有產能利用率還維持在不錯的水準，除安控相關產品因缺料影響，產能利用率僅七成外，包括投、攝影光學元件及車用產品的稼動率都已來到九成。

除了就舊有訂單外，佳凌新接的大鏡頭訂單也可望在2021年底前發酵，佳凌指出，目前已在試產中，但因產品生產難度較高、必須多顆鏡頭同時經過驗證，現還在和客戶加緊驗證中，期望2021年底前可以順利出貨。

佳凌表示，此訂單量雖不大，但因平均客單價較高，若能順利量產，估營收占比可達一成，應該會對第四季營收有不小的挹注，有機會帶動單月營收回到1.3～1.4億元的正常水位。

(時報資訊)

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