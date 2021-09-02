自動化設備大廠廣運（6125）拓展新興應用領域，除持續聚焦智慧自動化及物流倉儲設備外，也耕耘四大新技術領域，包括第三代半導體碳化矽（SiC）設備、低溫冷鏈物流發貨中心、全方位散熱解決方案、海水淡化及污水處理技術。

廣運近年受惠於台商回流投資熱，因缺地、缺人，包括石化、傳產產業都積極推動生產線自動化，接單狀況很好。此外，新冠疫情帶動網購大幅增加，物流自動化設備投資也明顯成長。

廣運也積極布局公共工程，除已得標的第三航站區T3行李處理系統，在2021年陸續成功承作桃園機場A3站行李處理設備系統，新竹緊急海水淡化4000 CMD機組及300CMD機組移置馬祖東莒。

廣運於2020年和子公司太極能源合作成立孫公司盛新材料科技公司，並成功跨足第三代半導體材料碳化矽上游長晶技術領域，目前已擁有4吋及6吋碳化矽的導電型（車載應用）及半絕緣型（5G通訊應用）及自製晶種的技術能力，其中4吋SiC已開始進入量產。廣運也成功開發出碳化矽長晶先進設備，並已加入盛新公司生產行列。

廣運2020年也推出了秘密武器新熱傳事業部門，推出全方位數據中心、通信、伺服器散熱解決方案，產品包括櫃內式液冷監控主機、氣液式節能液冷機櫃、機櫃式液冷監控主機、水冷背門、浸沒式等液冷散熱解決方案，為台灣業界獨創液冷散熱技術，並獲英特爾的液冷監控主機（CDU）及水冷頭等的國際認證。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意