靜電防護元件供應商晶焱（6411）受惠於WiFi 6、5G等高速通訊及傳輸介面技術世代交替，帶動靜電放電（ESD）防護元件出貨暢旺，上半年每股淨利3.94元優於預期，下半年產能仍供不應求。由於先進製程持續推進到7奈米及5奈米，包括5G裝置及車用電子等應用需要採用更多ESD防護元件，晶焱下半年接單滿載，營收將逐季創下新高，2022年出貨可望再締新猷。

晶焱上半年營收19.05億元，較2020年同期成長37.1％，歸屬母公司稅後淨利3.57億元，較2020年同期成長66.3％，營收及獲利同創歷年同期新高，每股淨利3.94元優於預期。晶焱下半年進入出貨旺季，產能供不應求且訂單滿載到年底，7月合併營收3.49億元，較2020年同期成長19.5％，法人預期8月營收將創歷史新高。

晶焱受惠於WiFi 6、5G、USB 4、PCIe Gen 4等高速通訊及傳輸介面技術世代交替帶動出貨，2020年在全球ESD防護元件市場穩坐第三大廠寶座，市占率由2019年的11.4％提升至2020年的12.6％。2021年因為國際IDM廠的晶圓廠或封測廠受到疫情影響降載，晶焱獲得晶圓代工廠及封測廠產能奧援，業界預期市占率可望持續提升。

晶焱的靜電防護產品線包括暫態電壓抑制器陣列（TVS Array），或將保護元件整合至收發器或類比IC的Interface IC方案。由於半導體先進製程已推進到7奈米或5奈米世代，2022年將朝向3奈米世代發展，但CMOS製程的演進雖提升了效能及功耗，反而引爆ESD靜電防護強勁需求，晶焱直接受惠。

隨著人工智慧（AI）在5G手機、筆電或平板、物聯網等終端應用落地，核心處理器先進製程仍依循摩爾定律推進，然而採用先進製程技術製造的晶片電路中的閘極氧化層較薄，以致於在相同電壓條件下所造成的電場強度更強，使得閘極氧化層薄化，難以承受大電流通過。為解決靜電干擾並保護晶片，ESD防護元件需求強勁爆發，晶焱下半年接單暢旺，訂單能見度已看到2022年。

(時報資訊)

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