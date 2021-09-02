看好主要雲端運算業者及網路巨擘對2022年的伺服器資本支出將高於2021年，以及電信業者O-RAN聯盟帶動白牌伺服器新商機，英特爾及超微全力搶攻2022年伺服器及資料中心市場。

英特爾衝刺新一代Eagle Stream伺服器平台銷售，超微新一代Genoa伺服器平台也會在2022年推出，主攻伺服器遠端管理晶片（BMC）市場的信驊（5274）直接受惠，在獲得台積電的晶圓代工產能支援下，訂單能見度已看到2022年第四季。

信驊上半年受到晶圓代工產能吃緊影響，營收在第一季落底，第二季後隨著預訂產能開出，營收已見逐步回升，上半年合併營收16.67億元，較2020年同期成長2.0％，歸屬母公司稅後淨利5.48億元，較2020年同期成長1.4％，每股淨利16.00元符合預期。

隨著雲端運算及資料中心業者重啟伺服器採購，信驊7月合併營收3.29億元創下歷史新高，法人看好下半年營收逐季成長並改寫新高紀錄，全年營收較2020年成長15～20％目標將順利達陣，年度獲利將賺逾三個股本。信驊表示，不評論法人預估財務數字。

應求且調漲價格，2021年雖因為受到晶圓代工產能吃緊影響而無法足量出貨，但信驊已提前預訂2022年產能，可望獲得台積電28奈米產能支援，2021年訂單會延後到2022年出貨，對2022年展望維持樂觀看法，特別看好英特爾及超微2022年新伺服器平台推出，將大幅拉高信驊BMC晶片出貨量，營收及獲利成長動能強勁，訂單能見度已看到2022年第四季。

(時報資訊)

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