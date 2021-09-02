萬眾矚目的全球央行年會正式落幕，從Fed主席Powell的態度，今年底前縮減購債應是勢在必行，但這並不會與升息畫上等號，鴿式退場言論帶動美股再創新高，主要是當前通膨高漲並非全面性的現象，另一方面，就業市場復甦的動能也有待觀察，尤須留意的是新冠肺炎失業補助金將在9月6日停止發放，且就較早停止發放救濟金的州就業狀況來看，似乎停領失業金一事並未激起勞動者積極重返職場的意願，反倒可能增加財務上捉襟見肘的壓力，

所幸鑒於服務業就業有進一步擴張的跡象，同時美國疫苗覆蓋率亦較先前加速，有望連帶緩解限制就業供給的因素，進而有助夏季的美國就業人口穩定復甦，以此推測，8、9月的非農就業人口將維持與7月相當的強度，若按此一趨勢發展，今年年底前的失業復甦程度就有可能超越2013年縮減QE時的數據，有助凝聚Fed減碼的共識，最快可能在11月就會開始縮減QE，考量各國央行都有收緊資金的態勢，後續宜需審慎應對。

台股部份，近期盤勢連續上攻，自波段低點16,248點以來，累積上漲超過1,200點，多頭氣勢強勁，頗有挑戰歷史高點18,034點的姿態，雖然近期成交量能下滑，不免讓市場投資人感到憂慮，但同時考量台積電重新站穩600元大關，可望支撐盤面信心，另外資籌碼的回頭，並進駐權值股、金融股、大型股，也成為盤勢上揚相當重要的推升力道，加上在技術指標方面，MACD的柱狀體位於0軸之上，意味多方重新掌權，而周KD也在盤勢回穩之後，近日是正式轉為黃金交叉，大盤可望走出周級別的上漲行情，預期台股後續仍有高點可期。

不過短線操作上也需留意波段漲幅較大之下，盤勢容易轉趨震盪，這邊以5月台股回升背景作為參考，當時在跌到波段低點15,159點展開反彈，但就在指數觸及先前下跌段的高點17,304點之後，開始就有解套賣壓陸續出籠，經過整理之後才再次展開新一波的攻勢，以同樣方式觀察，台股先前修正的下跌段高點為17,643點，預期指數反彈來到這個點位附近時，盤勢容易轉趨震盪，預期近日再度大漲空間有限，整理再攻會是較可能的方式，建議逢回再行佈局。

至於當前的操作方向，由於本次波段回升，多以權值股、法人買超股、均線位階強於大盤的個股較有表現，有別於過往中小型股跌深補漲的慣性，短線操作或需稍加調整，中長線可往訂單能見度較長、成長動能較旺、疫情後的復甦股為擇股方向，例如車電應用、自行車、紡織都是值得留意的族群。

投資主軸上，在電子股部份，考量各大車廠積極投入電動車，蘋果新品出貨效應即將來臨，伺服器市場在Intel推出新平台之下成長可期，以及8吋產能的漲價效應，綜合以上的趨勢，可聚焦電池、二極體、蘋果供應鏈、伺服器、晶圓代工等族群。傳產股方面，以產業趨勢正面、公司競爭力佳的做為首選，包括塑化、新能源車、隱形眼鏡、航空、自行車，下半年會較具成長契機。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意