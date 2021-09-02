台股在7月見到歷史高點18,034點壓回整理至16,248點，受惠台積電漲價利多止跌反彈，不過7月台股上市櫃公司董監事逢高精準趁勢調節持股，印證股市名言「春江水暖鴨先知」，尤其航運相關的益航（2601）、志信（2611）、台驊投控（2636）、慧洋-KY（2637），IC設計新唐（4919）則從董事長蘇源茂至副總等4人在7月逢高減碼持股，頗有仙人指路的姿態。

台新投顧副總黃文清認為，貨櫃航運三雄長榮、陽明及萬海7月股價快速急跌，主因籌碼已鬆動，如台航6月減碼陽明3,209張，港務局今年已賣出陽明11.95萬張，對照陽明股價從高點已跌四成以上，台股上市櫃公司董監事持股狀況相當具有參考性。

經營貨櫃運輸的志信旗下大股東天鼎公司也是從4月開始共有三次的申報轉讓，三次累計減少3,800張，降至2,680張。至於天品開發則在7月申報轉讓，已減碼1,200張。

益航旗下擁有大洋百貨及散裝船隊，該公司董事長郭人豪及永恒暉投資在7月賣出1.6萬及5,871張，特別的是郭人豪從今年4月起共有四次的申報轉讓，持股從今年高峰的3.7萬餘張，目前已經僅剩1,057張。

海空貨物承攬業者台驊投控旗下的內部入在7月相繼減碼持股，如董事之法人代表人林映陸、許旭輝、魏標昌等人分別賣出181張、90張及34張，長捷國際開發則減碼50張。

至於漲多的電子股也見到內部人逢高減碼持股入袋為安，如IC設計新唐7月受惠6月繳出新高好成績，股價急速大漲，不過新唐從高層的董事長蘇源茂、總經理戴尚義，到副總王志丞及鄭又菘等四大高階主管在7月紛紛逢高減碼入袋，減碼張數分別為18張、9張、35張及34張。

明基材搭上電動車電池題材股價大漲，明基材總經理劉家瑞在7月賣出30張。至於同樣有車用題材的台半財務主管王永康7月減碼962張。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意