行政院研擬最快於9月下旬發放五倍券，各縣市跟進加碼，力拚內需經濟，法人認為，第四季零售業銷售金額有望明顯復甦，食品、百貨、觀光、通路皆將獲得挹助，包括寶雅（5904）、富邦媒（8454）及王品（2727）等15檔五倍券概念股商機湧現。

法人指出，本土疫情逐漸舒緩，加上五倍券效應，包括富邦媒、寶雅、統一超、王品、美食-KY、潤泰全、網家、歐買尬、卜蜂、統一、大成、國賓、三商、味全、六福等15檔個股，第四季業績看旺。

行政院擬於9月下旬發放五倍券，全台灣2,347萬人可免費領取5,000元振興券，除政府編列1,100餘億元外，加上商家、金融機構配合帶動消費，加乘效果可望帶動台灣經濟成長率突破6％。

五倍券使用期限至次年4月底止，此次規模約為去年的一倍，民眾不須支付金額，且各縣市推出多項加碼，如新北市推出新北加倍券，嘉義市加碼2,000現金等，預期整體刺激消費金額，有機會達去年的一倍。

根據統計，去年三倍券發行時，7月零售銷售額大增279億元，餐飲業營業額大增51億元，法人認為，此次五倍振興消費券的發放，預期將對第四季零售銷售額，產生明顯的效益。

法人分析，根據去年三倍券的經驗，小額消費對食衣住行及實體通路最有利，且此次規模更勝一籌，實體通路業績將持續季增。

在電商部分，台灣疫情警戒調降至二級，疫情急單後增速將趨緩，雖然五倍振興券排除電商通路的適用，但在疫情使消費習性改變下，第四季向來為電商促銷旺季，電商通路可望創全年獲利高峰，電商族群依然看旺。

國泰證期資深經理蔡明翰指出，本土疫情獲得控制，預期經濟活動將逐步復甦，五倍券的激勵效益，另外股價位階偏低，短線將有強勢表現機會。

但長線疫情隱憂仍無法完全消除，業績面仍需很長時間調整，才有望回到疫情之前水準，蔡明翰建議短線參考技術面偏多操作。

(時報資訊)