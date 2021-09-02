股王矽力-KY（6415）挾半年報優勢，法說會前夕獲買盤提前卡位，助漲股價1日一度刷出4,310元新天價，同時，美銀證券一口氣調升信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）、力旺（3529）三檔半導體高價指標股價預期，激勵高價集團全面表態。

今年第一上市（KY）公司因新制上路，第二季財報由原先的「核閱簽證」改為「查核簽證」，申報截止日改為8月底，也因此股王矽力-KY於8月31日才正式揭曉半年報成績單。矽力-KY上半年受惠漲價效益及聚焦高端應用，第二季毛利率53.41％、稅後盈餘15.22億元、每股盈餘16.38元，均創歷年新高；累計上半年每股賺進27.07元。

矽力-KY於1日法說會表示，面對近期晶圓代工漲價造成成本上漲疑慮，對長期財務指標影響有限，短期衝擊也有高階客戶願意分擔，預期未來毛利率將能維持在48～53％間波動。展望後市，法人預期下半年業績可望優於上半年外，全年營收成長將超過三成，且在明年車用市場復甦後，車用產品將成為矽力-KY未來2～3年營運成長的主要驅動力。

摩根大通證券指出，股王矽力-KY第二季財報亮眼，挾毛利率創歷史新高與強勁營運槓桿，單季獲利大幅超越市場預期，給予「優於大盤」投資評等，推測合理股價高達4,400元。

放眼營運前景，摩根大通證券研判，市場將持續關注焦點包括電源管理IC（PMIC）吃緊的能見度、矽力-KY營收與毛利展望、上游供應狀況與成本、客戶行為（簽訂長約意願）、大陸半導體產業在地化，以及來自車用、伺服器、5G基地台、智慧型手機等新業務的進度。

矽力-KY領頭大漲下，16檔400元以上高價IC設計股1日全面收紅，除矽力-KY外，祥碩、譜瑞-KY與力旺等3檔個股收盤價也同步締造歷史新高。美銀證券指出，受惠更高的資料傳輸與計算功能要求，推升伺服器與資料中心對BMC、DPU、PCIe龐大需求，在這樣的趨勢下，有利信驊、譜瑞-KY與力旺營運，因而把股價預期分別升為2,750元、2,100元與1,850元。

資深分析師連乾文表示，晶圓代工廠漲價對IC業者營運影響主要還視需求端而定，包含矽力-KY在內主打高階應用的IC業者毛利率皆能維持在四、五成以上水準，代工廠漲價影響有限，反觀面板驅動IC因面板跌價，遭到法人看淡後市。

(時報資訊)

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