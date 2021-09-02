受到疫情影響，部份原物料供貨延遲，導致智慧電表業者斯其大科技（6648）今年上半年合計營收僅2億多。斯其大表示今年2021訂單所需要的原料已在第二季陸續到貨。自5月起逐漸開始恢復正常生產速度，也因此6月營業額大幅成長到約1.6億元。斯其大2020年營收7.8億元，EPS 5.38元，雙創歷年新高，而董事會也已通過配發現金股利4.5元，股票股利0.5元。

近年台灣夏季氣溫屢創新高，加上電子、科技產業出貨量大增，業績屢創新高帶動下，工業廠房用電需求不斷增加，導致5月連續兩次大停電。而核二廠1號機於6月除役，再加上綠能供電不穩定，導致台電今年夏季供電再度亮黃燈。台電將實施即時電價，每度電價差可能高達10倍，以減少尖峰用電。而透過智慧儲能及能源管理系統，可以協助企業在夜間電價低時儲電，供白天電價高時使用，以節省鉅額電費。

展望未來，智慧電表及能源商機可望大幅成長，斯其大科技於今年7月取得花蓮縣校園冷氣能源管理系統近5,400萬元業績。除了提供花蓮縣100多家中小學智慧電表，智慧儲能系統，並提供能源管理系統，協助學校有效管提升能源使用效率，大幅節省電費。

此外，斯其大今年已取得數項能源管理系統業績，累積約1億元。斯其大以智慧IOT之技術，取得智慧電表 、通信系統、智慧水表、智慧儲能、智慧能源管理等多項業務，今年合計在手訂單超過14億元。

(時報資訊)

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