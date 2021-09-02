連接器廠湧德（3689）因近期股價飆漲，1日應主管機關要求公布7月自結數，營收5.82億元、年增28.48％，獲利3,900萬元、年增387.5％，每股盈餘0.56元、年增409.09％，單月獲利優於第一季表現。

受惠於5G時代來臨，高頻高速網路需求湧現，湧德第二季營運逐漸轉佳，營收15.79億元、年增7.93％，稅後淨利0.81億元，每股盈餘1.16元，雖低於去年同期，但較第一季成長顯著。

湧德主要產品為整合型訊號連接器RJ系列產品，產品應用涵蓋範圍廣泛，如主機板、伺服器、工業電腦、分享器、交換器、數據機、遊戲機、連網電視、印表機、機上盒等。

法人表示，上半年受惠於疫情帶動WFH商機，PC類相關產品需求強勁，下半年雖然疫情紓緩、WFH需求降溫，不過高頻高速網路環境建置的長期趨勢不變，尤其5G、AI、雲端運算等應用增加，第三季網通需求不看淡，在資料中心相關網通設備的帶動下，樂觀看待該公司下半年營運優於上半年可期。

此外，隨著大數據時代來臨，企業需要同時處理的資料和應用程式數量隨之成長，加上消費者對於影音串連的需求愈來愈大，雲端所要處理的資料量大幅增加，數據中心流量急速成長。而目前伺服器、資料中心所用的傳輸連接器，在相同接口數之下，已無法應付未來5G時代的龐大流量，需進一步更新為400G的規格，目前該公司已有進行相關認證和佈局，有望成為後續營運成長動能。

湧德表示，未來除積極配合客戶提供客製化整合型連接器產品外，也將以全方位服務為方向，朝機構連接器及元件發展，提升產品效能並配合5G世代產品需求，目前光纖連接器SFF已有出貨，未來也將持續深耕伺服器、存儲等資料中心相關設備。另外，公司也有藉由整合式智慧製造服務平台，扶持轉投資產品，如矽膠穿戴與藍牙無線耳機等。

(時報資訊)

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