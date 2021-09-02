音訊晶片設計廠驊訊（6237）受惠於新冠疫情推升宅經濟，基本通訊耳麥、入門和高階遊戲耳機市場相關音訊晶片出貨暢旺且供不應求，加上順利調漲價格，推升8月合併營收達2.01億元，再創單月營收歷史新高。驊訊在手訂單已經一路滿到年底，法人看好第三季營收較上季成長逾二成改寫新高，營收也將逐月成長到第四季。

驊訊公告8月合併營收月增10.9％達2.01億元，較去年同期大幅成長116.1％，再度改寫單月營收歷史新高。累計前八個月合併營收達11.82億元，與去年同期相較成長189.7％，續創歷年同期歷史新高紀錄。

由於驊訊接單強勁，訂單能見度已看到年底，音訊晶片供不應求且價格調漲，法人預估第三季營收將較第二季成長逾二成，改寫季度營收歷史新高，第四季可望再締新猷。驊訊不評論法人預估財務數字。

由於新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，帶動遠距工作及教學、居家娛樂的宅經濟需求升溫，驊訊相關音訊晶片出貨量持續放量，除了在電競耳機、麥克風、專業麥克風、擴充基座（Docking Station）等USB聲學應用領域居於領先地位，近年來推出的雙麥克風環境噪音消除語音訊號處理系統單晶片已獲得客戶青睞，量產的客戶持續增加中。

驊訊在虛擬實境（VR）市場，因為產品規格與技術支援優勢，以數位訊號處理器（DSP）和USB音頻控制器持續贏得主要客戶使用。而新案產品一體機中，也因主控系統單晶片（SoC）的運算能力提升，一體機市場出貨量在今年已同步放大。另外，隨著線上直播與K歌應用新興族群持續增加，USB麥克風晶片市場持續成長中，驊訊USB音訊晶片品質受市場肯定，出貨量與市占率也持續擴大。K歌DSP音效晶片供給到行動K麥應用也有一定市場斬獲。

法人指出，驊訊受惠宅經濟商機延續，音訊晶片訂單已一路滿到年底，且反映晶圓代工成本上漲而漲價，有機會帶動第三季業績再度改寫歷史新高水準，第四季亦可望呈現淡季轉旺，帶動全年獲利呈現倍數成長。驊訊客戶為確保產能供給，已開始洽談明年上半年訂單，驊訊後續營運動能將延續到明年。

(時報資訊)

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