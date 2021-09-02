台中七期再現9字頭交易！最新實登揭露，指標豪宅「大陸丽格」24樓實品屋7月以總價1.2億成交，每坪單價達91.3萬元，登上今年單價最貴豪宅，也是七期繼「寶輝秋紅谷」、「大陸寶格」之後再創9字頭成交；此外，億級豪宅交易包括「寶璽天睿」、「聯聚信義大廈」等，顯示豪宅市場逐漸擺脫疫情陰霾。

房仲業者表示，七期毛胚屋，以預計今年底完工落成、中台灣最高豪宅「聯聚瑞和大廈」，高樓層每坪單價88萬元最高；實品屋則以「寶輝秋紅谷」每坪成交價97萬最高；而去年「大陸寶格」實品屋也以每坪單價92萬元成交。由於聯聚建設向來以超越期待的完工水準著稱，新成屋交易同樣受市場關注，預期「聯聚瑞和大廈」毛胚屋有機會再次打破台中豪宅交易紀錄。

根據實價登錄顯示，「大陸丽格」今年截至目前共揭露7筆交易，最新揭露24樓戶實品屋（含裝潢）以總價1.2億成交，該戶總面積140.7坪（含2個車位），拆算每坪要價91.3萬元（不含車位），躍居該社區最貴戶別。

最新實價登錄揭露，七期億級交易包括位於府會園道的「寶璽天睿」23樓戶，總面積209坪以1.34億成交，每坪單價約69萬元（扣除車位）；另「聯聚信義大廈」25樓戶毛胚屋以1.34億成交，每坪約66.8萬元（未扣除車位）。

(時報資訊)