搶攻開學商機，超商雙雄統一超、全家變身萬事屋，7-ELEVEN從換新機、辦門號、繳學雜費、租行動電源一次到位，全家便利商店亦提供繳學雜費、換洗制服、買3C用品、租行動電源一站式服務，滿足學生族多元需求。

有沒有學生真的差很多，超商業者指出，9月1日開學前一周人潮已多4～5成，都是為了承辦開學前準備而來，而開學首日人潮更新增不少午、晚餐需求。7-ELEVEN率先瞄準開學換機潮，透過統一集團與三星策略合作，首賣旗艦折疊Z系列手機與Galaxy Watch4系列，並於康是美網購eShop、7-ELEVEN i預購、博客來與三星官方同步開賣。

此外，包括繳學雜費、出租行動電源，7-ELEVEN以共享模式，將行動電源租賃服務整合在ibon多功能事務機內，即日起擴大導入上千台ibon，9月13日至9月30日止體驗ibon租賃行動電源服務、輸入序號還能享有第一小時半價租借優惠，再免費送限量CITY CAFE中杯冰美式與租賃抵用券。另 OPEN POINT O2O會員服務平台更自9月起攜手台塑加油站、蝦皮購物、KKday等推出會員超值回饋活動。

全家看好開學商機，提供繳學雜費、換洗制服、買3C用品、租行動電源一站式服務，另為應援學生活力早餐需求，9月起推出「早餐熱食超集配集章趣」活動，集滿指定章數可以優惠價購入茶葉蛋、Fami霜淇淋、仙女紅茶等商品，全家指出，學生族在超商一日三餐比例極大，且可透過外送平台服務，相對帶動9月業績新動能。

(時報資訊)