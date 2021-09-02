千億產值的造紙業，難敵疫情、運價、原物料三升衝擊，產值出現史上首次衰退！造紙公會1日公布國內紙業2020年產銷統計，紙與紙板產銷噸數436.2萬公噸、年增2.7％，營業總額逾1,058.78億元、年減1.3％，主要是紙漿、文化用紙價量同步衰退，紙板產量雖有成長2.8％，但原物料、運價飆漲卻無法及時反映在國內售價，拖累營收。
也因此，今年來紙廠頻頻與下游客戶溝通調漲紙箱價格，繼1、6月分別調漲大約1,500元之後，現正積極與客戶溝通第三次漲價。紙廠表示，國際廢紙從第二季每噸約270美元漲至目前每噸約330美元，煤炭價格也漲到約130美元，今年來造紙成本累計上漲逾五成，希望可以落後補漲。此外，近期家紙漲價題材再起，市場也傳出近月衛生紙廠受到原物料、運輸成本上漲等，與通路陸續溝通調價。對照國發會物價資訊看板平台資訊，有些平板衛生紙售價已開始微調。
造紙公會表示，疫情牽動國內外經濟局勢，2020年造紙業受惠全球供應鏈轉移、宅經濟網購電商成長，表現相對穩健。
據統計，紙與紙板總產量436.2萬噸，其中紙張產量80.7萬噸、年增0.5％，紙板產量355.5萬噸、年增3.2％創新高；紙張與紙板總銷量435.9萬噸、年增2.3％，其中內銷量為279.2萬公噸、年增1.3％，外銷量156.7萬公噸、年增4.2％，同創新高。
(時報資訊)
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