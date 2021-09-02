造紙公會1日舉行第29屆會員代表大會暨理事監事改選大換血，全面換上專業經理人領軍，原任理事長、永豐實董座何奕達卸任，由華紙董座黃鯤雄接棒；正隆新任總經理張清標續任監事會召集人。至此，正隆董座鄭舒云、永豐實董座何奕達、榮成董座鄭瑛彬等，造紙三雄家族第三代掌舵者全面退出造紙公會理事會。

本次理監事改選選出21位理事、7位監事，有多達10席新面孔，包括正隆鄭家第三代、副董鄭人銘擔任常務理事，中日特種紙廠副總陳禹仲擔任理事等，涵蓋紙漿、工業用紙、文化用紙、家庭用紙、衛生用品、特殊紙、紙板紙、紙管紙、手工紙、包袋紙及敬神紙等紙業大廠。業界解讀，隨造紙業近年紛紛轉型，衝刺循環經濟綠色營運、多元布局之際，需要更多材料科學、工業互聯、能源管理等領域菁英加入，從過去偏重資本密集走向專業、腦力密集，促使愈來愈多經理人躋身紙業、公會高層。

再者，造紙公會匯集產業意見領袖，也是造紙業家族培養接班人眼光、接觸公共事務的第一步，從中往往可以嗅出各集團人事布局、傳承接班的意味，近期又以永豐餘、正隆等集團受關注。卸任造紙公會理事長何奕達表示，疫情爆發以來，紙廠經歷原物料斷貨、漲價、缺櫃等各種挑戰，仍展現產業的韌性與底氣，不但穩住經營，也與民眾、產業、政府共同守護在疫情中得來不易的向上力量。今（2021）年下半年疫情又轉趨嚴峻，但因應的經驗與資源已相對完備，期許會員紙廠維持全廠平安、運營量能繼續成長。

新任造紙公會理事長黃鯤雄表示，面對氣候變遷課題，紙是固碳最好載體，成為被高度期望的材料，台灣造紙會員在回收紙產品循環、水循環、能源循環、再生能源等累積數十年經驗，期許造紙業在台灣邁向淨零碳排之路扮演領頭羊。

(時報資訊)