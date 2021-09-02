電競品牌廠微星（2377）旗下主機板、顯示卡及PC（含筆電）暨周邊等三大業務，今年以來受惠市場供不應求、同步增揚，為上半年帶來創高的營運表現。展望下半年市況，法人亦預期在需求仍將大於供給下，全年拚成長的目標亦可望達陣。

在此之際，微星除在占有優勢的電競領域積極擴展更多目標群眾的觸及率，如透過與重機品牌旗下Yamaha MotoGP電競戰隊結盟，也持續強化全球客戶體驗及維修服務，首間全透明化的維修展服中心在台開幕，後續亦規畫朝海外據點擴展。

為強化全線產品的售後服務品質及量能，微星於新北市總部旁建置全球首間維修暨展示服務旗艦中心，搬來編制達40～45人的維修團隊，並把集團內AIoT的智慧運輸機器人解決方案導入，以至少四台智慧櫃機器人負責運輸料件，提供從第一級到第三級的維修服務。

微星全球客戶服務處協理陳文欽表示，近三年來微星持續進化在全球客服及售後服務的強度與品質，並積極經營消費客戶端、取得回饋及強化溝通，從第一線的call center、網頁建置，到售後服務中心，目前除了在台的百人編制，全球的售後服務人員規模也擴大至650人。

微星近期異業結盟觸角延伸至重機賽車領域，與山葉（YAMAHA）旗下賽車隊Monster Energy Yamaha MotoGP eSport Team建立合作關係，透過微星的電競PC、筆電等高效能設備，為目前在賽車界位居領先地位的Yamaha Motor Racing賽道騎士及電競選手，在真實及虛擬的賽事中都能搶得勝利，同時也推升微星的品牌高度到另一個新高峰。

據了解，微星內部針對2021年度的電競筆電出貨量，訂下要至少年增逾兩成、突破200萬台的水準。截至今年上半年，受惠全球筆電市場仍在居家／混合型辦公及宅娛樂等需求推動下持續增溫，亦帶動微星筆電銷售有雙位數的年成長率。

預期下半年電競旺季效益仍將發酵，加上後續還有微軟Windows 11新作業系統可望帶來換機潮，法人看好電競比重高的微星亦將持續受惠，惟供應鏈料況依然是觀察下半年出貨動能的重要指標，預估若缺料能逐步紓緩，微星下半年將可望有優於上半年的表現。

(時報資訊)

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