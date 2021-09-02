市場研究機構CINNO Research統計指出，2021年上半年全球電視面板出貨量為1.3億片，年成長率約2.5％，出貨面積為8,312萬平方米，年成長10.3％。京東方、TCL華星完成產能併購與新建產能開出後，市占率大幅躍升。惠科近年來快速擴產反映在出貨上，排名首次擠下群創、進入前三。

合計三家大陸面板廠2021年上半年電視面板出貨面積市占率高達50.9％，首次過半。

2020年下半年到今年上半年以來，電視面板價格飆漲，儘管由於驅動IC等上游關鍵材料供貨不足等影響了面板廠放量，但今年上半年各面板廠出貨量和出貨面積相比去年同期仍有明顯的增長。

2021年上半年京東方、TCL華星分別快速完成了併購生產線產能的整合，新建產線也逐漸放量，進一步擴大了與其他面板廠的差距，京東方電視面板出貨面積市占率達22.7％，TCL華星市占率則是拉升到了17.7％。惠科近年來大幅擴產，不僅產品結構更多元、大尺寸產品供貨量也提升，使得出貨面積增長，上半年出貨面積市占率達10.4％。群創則是以些微的差距排名第四位，市占率約10％。由於電視面板缺貨、漲價，三星顯示器和LGD兩家面板廠延長LCD電視面板供貨時程，LGD今年上半年出貨面積還有所提升，市占率約9.4％，排名在第五位。

CINNO Research表示，進入下半年以來，大尺寸電視面板結束漲價，進入快速降價模式。分析其原因，一方面在於貨櫃嚴重短缺，導致全球物流資源極度緊張，終端客戶選擇提前下單，透支了出貨預期。另一方面，面板價格處於高點、半導體零件短缺和國際市場需求走弱等因素，使終端客戶備貨積極性不足。

這也使得下半年給大尺寸電視面板廠商帶來明顯的業績壓力，迫使一些面板廠將部分產能轉向IT等需求穩健的市場、或降低產能稼動率，預期下半年電視面板市場集中度還會再提高。

(時報資訊)

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