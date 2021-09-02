汽車、顯示面板、電腦周邊等產品需求強勁，帶動定穎（6251）第三季訂單滿載，法人表示，看好該公司產能利率保持高檔，以及產品組合往高階方向移動，如新能源車比例增加，樂觀看待定穎第三季營收有望續創新高，獲利、毛利表現也會持續成長。

法人分析，定穎第三季訂單維持滿載，也在接洽第四季初訂單，但大環境仍有長短料、疫情等不確定因素，需視客戶實際拉貨狀況而定，不過下半年整體需求及營運展望仍為正向。

此外，因應客戶需求強勁，尤其HDI去年旺季以來，市場都呈現供不應求，定穎也有擴產計劃進行中，第三季陸續開出15萬平方呎傳統板以及5萬平方呎HDI，新產能加入貢獻將為營收增添成長動能。黃石二廠部分，預計於2022年第三季開始量產，並以建構高階製程為主。

定穎第二季營收39.16億，創單季歷史新高，稅後淨利1.52億、季增781％、年增46％，每股盈餘0.55元，其中，毛利率12.6％、營益率4.8%、稅後淨利率3.9％，皆優於第一季的8.6％、1％、0.5％。

公司表示，營運成長動能來自於客戶需求強勁，尤其儲存式裝置、面板，稼動率滿載推動生產效率提升，以及客戶協助分擔原物料成本上漲壓力，另外則是產品技術持續往高階方向發展，如新能源車佔總營收比重從第一季10％增加到第二季的12％。

定穎日前法說會上強調，未來將持續往高階技術方展，如三階以上及Any Layer HDI、高頻材料、厚銅等，應用包括ADAS、高階電動車、高階筆電、 VR/AR/MR、微型基地台、地面衛星接收器、Mini LED等。

同樣受惠客戶訂單熱度不減，以及新產線加入帶來營運成長動能的PCB廠泰鼎（4927），公司力拚下半年營運逐季增的目標不變。因應韓系客戶Mini LED背光板需求強勁，以及汽車領域陸續加入不少新客戶，泰鼎正積極衝刺三廠新產能的開出。

泰鼎三廠預計有五條產線，第一條已於七月中開出並滿載，第二、第三條產線將分別在10月及11月陸續加入生產，公司計畫今年底前開出60％，剩下40％在明年首季全數投產，主要是因應客戶需求強勁，原訂分三年擴充的計畫，提前至明年上半年量產。法人推估，新廠五條產線全數投產預計貢獻產值60～80億，隨著三廠新產能的加入，預期將帶動泰鼎營收規模逐步放大。

(時報資訊)

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