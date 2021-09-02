根據集邦科技表示，2020年受到疫情帶動宅經濟效應，筆電與桌機出貨皆較2019年大幅增加，其中筆電出貨去年成長幅度高達26％，進而帶動DRAM顆粒的需求。雖然2020年DRAM價格走勢持穩，但在實際需求增加的挹注下，2020年全球DRAM模組市場整體銷售額達169.20億美元，年成長約5％。

而在前十大廠排名部份，金士頓穩居龍頭，威剛重返全球第二。

回顧2020年價格趨勢，集邦指出在疫情發生當下，市場對於未來的預估多維持保守的態度，的確終端產品需求也出現不同的走勢，例如筆電需求強勁，但手機卻呈現衰退，而伺服器出貨雖然平穩，但也顯露出某種程度的不確定性。因此，DRAM價格在終端市場需求互有增減之下，PC DRAM價格整年波動不大，而模組廠的銷售表現隨各公司的策略而互有增減，部分模組廠如金泰克、威剛營收甚至出現大幅提升。

2020年全球前五大記憶體模組廠占整體市場銷售額近90％，前十名則囊括全球記憶體模組市場近95％的營業額。其中，金士頓單一家市占逼近八成，雖市占較2019年小幅下滑，但仍持續蟬聯全球第一，受到當時疫情的不確定性影響，金士頓採取較為保守的銷售策略，年銷售成長約2.03％達132.00億美元。

威剛因標準型DRAM的產品比重較高，故營收受惠於遠距辦公與教學挹注，加上之前轉型電競領域，推升DRAM模組相關營收較去年大幅成長47.45％達5.40億美元規模．市占率提升至3.19％，排名由前年的第五大廠重返全球第二大廠。

中國記憶體大廠記憶科技去年排名降至第三，營收年增10.92％達5.26億美元，與威剛差距不大。金泰克持續深耕中國市場，無論在商用與電競領域多有所斬獲，其DRAM年營收成長幅度為2020年中前十大廠商中最高達49.85％，排名也自前年的第六名晉升至第四名。

在其它台灣模組廠部份，十銓在疫情之下表現優異，營收較前年成長13.73％達1.74億美元，持續深耕電競領域並加強行銷推廣的策略下，使銷售量與產品均價皆有顯著成長，加上近年在電商領域亦有不錯表現，排名維持在第七名。

宇瞻去年排名第九，DRAM模組營收年增約10.53％達1.06億美元，其重心已逐步轉進工控、醫療與車用領域發展，藉此切入高毛利的利基型產品，標準型記憶體占比已低於半數，同時也布局電競領域，可望使其公司體質相對穩健。位居第十的宜鼎營收成長近9.97％，獲利亦呈現穩定的走勢，展現其長期深耕相對穩定且高單價工控領域的硬實力。

(時報資訊)

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