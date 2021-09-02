9月適逢營利事業申報暫繳稅款季節，財政部賦稅署1日指出，今年5月～7月為全國三級警戒期間，多數企業營收受衝擊，財政部也擴大免繳暫繳稅款範圍。據賦稅署估計，今年暫繳稅收受影響數應該在848億元以內。

依我國所得稅法，營利事業申報暫繳可採用一般申報方式，暫繳稅額為109年度營所稅額按照1/2比例試算。另也可選擇依今年上半年營業收入總額，試算上半年營所稅額以做為暫繳額度。

台灣每年申報營所稅的企業數約90萬家，但排除暫繳稅額在2千元以下的企業、獨資合夥組織、小規模營業人、境外電商、免課營所稅商家等，每年約25萬家企業符合暫繳申報範圍。

不過受疫情影響，我國去年與今年皆推出受疫情影響企業免繳暫繳稅款措施，去年申報家數降至20萬家，影響稅收約848億元。官員估計，今年疫情雖更嚴峻，但暫繳稅額是依去年營所稅額或上半年營收計算，等於計算基準低，估計今年暫繳稅收影響數應低於848億元。

官員表示，受疫情衝擊而免繳暫繳稅款的企業可分為「需提出申請」與「免申請」等兩類。

需提出申請者為今年才適用各部會紓困措施企業，如企業去年未受影響，但今年深受疫情衝擊而適用交通部、經濟部紓困4.0補貼；或是去年營收不錯、但今年營收出現衰退企業，如單月營收較2019年下半年或2018～2019年同期衰退15％以上者，可在今年申請適用紓困。這些企業因尚未被國稅局建檔列為受衝擊企業，因此今年仍需提出申請才能獲准免繳暫繳稅款。

至於免申請企業，像是去年已申請適用紓困且去年已核准免辦暫繳，還有已申請核准延分期繳稅或核退營業稅留抵稅額等企業，因國稅局已完成建檔，該類企業可直接免繳暫繳稅款，不用再提出申請。

(時報資訊)