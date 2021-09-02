知情人士透露，國際監理官會議今年由台灣主辦，金管會已責成兆豐銀籌辦，邀請近20國金融監理官參加，將在本月登場。今年因為防疫的關係，將以視訊方式召開，這也是台灣時隔八年後，再度主辦該會議。

據了解，目前兆豐銀所邀請的國家，主要以國銀有在海外設點的國家為主，包括新南向如新加坡、馬來西亞、越南、澳洲、印尼，以及歐洲的英國、法國、荷蘭，還有美國、加拿大、中美洲的巴拿馬，香港與大陸監理機關也已受邀，將由金管會主委黃天牧主持該會議。

今年國際監理官會議重點主要有四，一是關於洗錢防制的最新動態；二是關於金融業風控執行的最新情況；三是Fed貨幣政策對於全球匯利率影響以及資金移動所產生的金融曝險因應；四是如何因應日益高漲的環境永續呼聲，來要求銀行業在風控面、財務揭露面更力行TCFD、SASB等相關的國際準則要求。

其中第三點還包括市場變動牽引投資、聯貸等授信曝險部位的信評調降，可能再反過來對銀行業增加風險，將是討論的重點。

國際監理官會議1979年由巴賽爾銀行監理委員會創立，以各國金融監理官對於重要金融監理議題交換意見，促進國際銀行監理合作，力促全球金融業穩健發展為宗旨，兩年一度，已成國際慣例，來參與的全為各國金融監理機關及國際金融組織高階主管。

台灣2013年首度主辦該會議，時隔八年，今年再度由台灣主辦，銀行主管指出，隨著這場大型國際盛會召開，金管會是否將進一步在雙邊會談時，與和台灣金融交流深入的國家簽署MOU，讓金融圈高度矚目。

(時報資訊)