「偏鄉的民眾對於風險概念薄弱，加上購買保險上較無判斷能力，很容易在不懂保障內容下買到不適合的保單。」陳綢兒少家園的郭建忠課務教師一句話點出偏鄉金融教育缺乏的問題。元大人壽積極響應主管機關普惠金融政策，研發符合不同客群需求之多元保險商品及服務，更藉由小樹陪伴列車推動保險基礎教育，前進偏鄉普及化國人金融素養。

致力推廣保障暨長年期商品的元大人壽，多年來致力於提供國人最充分的保障，以發揮保險社會化功能。為使弱勢民眾得以低保費獲得基本保險保障，積極推動微型保險，2020年更將南投陳綢兒少家園的孩子納入微型保險保障。

為落實普惠金融教育，「元大人壽小樹陪伴列車」志工服務今年更前進南投埔里鎮，元大同仁透過遊戲、時事議題結合專業，將風險轉嫁、保險保障等基本觀念扎根於陳綢兒少家園的孩子心中。

本次元大人壽志工陪伴14位園生透由遊戲了解保險風險概念。課程透過疊疊樂遊戲，讓孩子分組藉由團隊合作疊出最高的疊疊樂，從中體驗各種造成崩塌的風險，正如人生遭遇突發事故將蒙受損失，從中了解風險分散的重要。

配合孩子已進入國高中的年紀，除了基礎的風險保障概念，還針對保險規劃應注意事項進行說明，貫徹企業公平待客及推動普惠金融的決心，也讓正確的保險觀念在孩子心中萌芽。

郭建忠表示，家園裡照顧的孩子大多是因家庭功能失調而被轉介至此，最需要的就是愛與陪伴，這次非常感謝元大人壽志工的陪伴。18歲的王同學於課後分享，經過本次課程讓他了解意外險、勞工保險、強制險等基礎內容，未來開始工作後更知道如何透由保險幫助自己。

元大金控集團以「公益平台」為核心，整合集團資源全面投入社會公益，本次活動邀集10家供應商共襄盛舉，提供偏鄉孩童愛心文具包，搭著「元大人壽小樹陪伴列車」一同把愛送進偏鄉。

(時報資訊)