中央銀行寄出第三季理監事會開會通知，9月23日舉行當天的凌晨，美國聯準會（Fed）最新利率決策會議結論出爐，市場預料將確定啟動量化寬鬆（QE）縮表退場時間表，央行在第一時間無縫接軌做出最妥適的政策因應，市場預期政策利率將連續六季不做調整，重貼現率停在1.125％的史上最低。

金控主管表示，這波本土疫情並未影響外需，飽受衝擊的內需，在紓困4.0及接下來的振興券發放下，可望有效挹注成長，就在出口表現及投資動能亮眼下，主計總處8月中旬發布最新2021年經濟成長率預測上調0.42個百分點至5.88％、創11年新高，央行第三季理事會也勢必跟進上修預估值，6月的預測值為5.08％，推測第三季理事會應會再上修至5.5％以上。

根據央行總裁楊金龍近來發表的看法，認為台灣貨幣政策相對美歐國家，其實「比較沒有那麼寬鬆」，且通膨仍顯溫和，經濟成口表現佳但未過熱，透露在國際主要央行啟動緊縮前，我貨幣政策應是續持穩因應，代表利率連六凍無懸念。

央行評估，Fed短期只會開始縮減購債，升息可能要到2023年，但「現在才2021年，時間還很久」。且相較美日歐等大型經濟體大推寬鬆的零利率或負利率政策，台灣寬鬆力道相對小很多，沒有領先升息的必要。

另外，因應全面防疫不鬆懈，央行第三季理監事聯席會，仍將比照第二季的模式，採取行內「視訊」會議，所有理監事都會到行內，理事、監事、局處長分散在三個不同會議室，透過視訊開會，落實降低群聚的防疫要求。

(時報資訊)