疫情讓保險金信託詢問度大增，國銀也積極展開業務，最新數據顯示，2021上半年國內保險金信託業務規模中，國泰世華銀行就占了近四成，搶下市占第一，且國泰世華銀在保險金信託受託規模也長期居全國之冠。

據信託公會統計至2021年第二季，保險金信託金額達4.64億元，規模排名前三名為國泰世華銀行、中信銀、台北富邦銀行。

國泰世華銀行副總經理張經理表示，「信託」是財產管理的守門人，在國泰金控永續策略中扮演著守護「長壽世代財務安全」的關鍵角色。透過「服務場景化、產品多元化、契約模組化」三大策略，讓信託真正發揮普惠價值，使企業、富人到大眾都受惠，實現國泰世華銀行「全民信託」的願景。

此外，早在疫情之前即設立的線上平台，提供民眾24小時預約諮詢信託服務，也成為疫情期間協助民眾守護財產安全的定心丸。

金管會力推「信託2.0」，國泰金控積極響應。張經理指出，國泰世華銀行已擬定一系列信託服務優化方案，像2021年7月甫推出的「微型安養信託服務」就受到許多年屆中年的子女青睞，希望將用於照護父母的資產交付信託，以免遭不當挪用或詐騙。

且這項創新服務的簽約金僅需999元，有助於消弭民眾對信託進入門檻高、收費貴、是有錢人專利的迷思，加速信託成為社會經濟安全網的一環。

國泰世華銀行指出，已研擬與國泰人壽共同推動「保險金信託共銷模式」，預計於相關配套措施完備並經主管機關核准後，國泰人壽將可直接為保險客戶辦理信託業務，提供客戶一站購足保險商品及保險金信託服務，有助在短時間內讓信託保障擴及到更多民眾，朝「全民信託」再邁出重要的里程碑。

國泰世華銀行保險金信託受託規模能奪下全國之冠，主要是三管齊下推動「全民信託」，這也是國泰世華銀行成為業界唯一四度榮獲菁業獎最佳信託金融獎肯定的金融機構的原因。

張經理指出，國泰世華致力結合生活場景，走入企業、醫院或社區照護機構，推廣以信託保障財務安全的觀念，朝著「全民信託」目標邁進；信託產品設計為貼近各年齡層民眾的實際需求，受託財產和給付都發展出多元化模式；同時發展「標準化契約」，將信託服務化繁為簡。

(時報資訊)