受到中國宏觀數據持續下滑，監管政策如醫藥體外診斷設備的集中採購、白酒監管政策影響，中國股市8月下跌。其中前期漲多的新能源股票下跌，拖累創業板下跌7.1％，滬深300指數小跌0.9％。因應下半年經濟有所趨緩，7月底中央政治局會議已經提出，跨週期調節的政策因應，財政方面，將加大專項債的發行，貨幣政策方面，預估將有進一步的降準，來因應資金需求。

從宏觀數據來看，7月整體數據都是下滑的，固定資產投資增速從6月分的5.7％下滑到7月分的3％，除了房地產投資維持6％～7％增速外，基礎建設以及製造業投資都大幅下滑，出口增速也從6月分的15.1％降低到12.9％。而從最新公布的8月分中國官方採購經理人指數（PMI）顯示，製造業下滑到50.1，服務業因為受到8月零星疫情影響，官方實施管控，8月分服務業PMI下跌7.3個百分點，來到45.2。

政策方面，中國提出共同富裕的概念，第一點，此概念出發點為比較中美兩國的收入結構，美國擁有大量的中產階級，使得收入結構形成了所謂的橄欖型，但是中國目前收入結構屬於金字塔型，多數人口屬於中低收入，因此從2002年「十六大」擴大中等收入的概念首度被提出後，近期中國官方再度重視共同富裕的概念。

第二點，如何達到共同富裕。其中一項關鍵為收入分配改革，基於一次分配屬於效率問題，三次分配屬於自願捐贈方，中國政府可以施利的主要透過二次分配，預估透過遺產稅或是房產稅等，進行收入的調節。

從資金面來看，第一點，深滬港通部分，受到互聯網監管的影響，港股通8月賣超人民幣（下同）198億元，深滬港通北上則是淨流入了269億元。

8月20日出現了醫藥體外診斷集中採購、網約車管理，以及白酒可能課徵消費稅的問題，加重了市場的對於監管的擔憂，配置型外資流出約60億元。但是隨市場對於共同富裕概念的體解，配置型外資從8月25日開始都是呈現淨買超的情形，市場對於監管政策的擔憂可望初步獲得紓解。第二點，8月分公募基金發行了1,305億元，較7月的1,100億元增多，預估後續幾個月維持單月600～1,000億元。

從企業獲利的角度來看，第一點，中國企業刪除金融後，從2020年第四季起單季歸屬母公司淨利累計成長率分別為3.2％、165.9％與77.7％，採用兩年年化累計增速為3.7％，7.9％與8.4％。其中2021年第二季企業獲利表現較好的屬於上游資源品以及休閒服務產業，第二點，根據券商統計，因為工業利潤持續成長，預估2021年中國企業歸母淨利將成長35％～40％。

從類股的表現來看，第一點，因為前期成長類股的大漲，成長股以及其他藍籌股的股價表現相差過大，從7月開始，市場風格進行了再平衡，大金融板塊、旅遊服務、基礎建設相關，或是資源品產業等股價有所上漲。考量基礎建設為跨週期重要的經濟項目，而資源品因為電動車、太陽能產業的帶動，或是因為碳達峰使得供需錯配帶動價格上漲，股價持續性可能較強。

第二點，若考慮成長型產業如電動車、太陽能等2022年獲利成長性與目前估值，經過風格再平衡後，若2022年的成長性於2021年第四季獲得確認，則成長風格可望再度領漲。

(時報資訊)