大陸三家造車新勢力理想、小鵬及蔚來1日各別公布8月汽車交付量，其中理想交車量續創歷史新高，小鵬與蔚來汽車則分別較上月衰退10.3％、25.8％。

理想汽車公布，8月共交付9,433輛理想ONE，再創月度交付新高，較上月增加9.8％，較上年同期大增248％，且交付量居三家造車新勢力之首。累計2021年前八月，理想ONE交付量達48,176輛。

交付數排名第二的是小鵬汽車，8月總計交付7,214輛，較上月的8,040輛衰退10.3％。不過主力車型小鵬P7繼續保持強勁增長，8月交付6,165輛，連續四個月創歷史新高。前八月，小鵬累計交付45,992輛車，年增334％。

小鵬將於9月推出兩款新車，其中改款車型G3i將進入規模交付階段，小鵬P5則在9月15日正式上市並公布售價，10月起正式對外交付。

蔚來汽車方面，8月交付5,880輛汽車，年增長48.3％，但較上月減少交付2,051輛，減幅達25.8％。蔚來表示，交付量衰退是受到大陸及馬來西亞疫情影響零件供應所致。

蔚來指出，根據內部測算，8月疫情應該影響公司當月份大約2,000到3,000輛的產量，希望9月透過跟供應鏈夥伴合作，並調整工廠生產節奏來儘量補回。但即便如此，蔚來仍預測對第三季交付量會有大約1,000～2,000輛的影響。因此將第三季交付前景從先前的2.3～2.5萬輛，調降至2.25～2.35萬輛。

蔚來表示，目前訂單表現依然很強勁，8月新增訂單達到歷史新高，如果供應鏈的問題不進一步惡化，相信9月份的交付量可以再創月度交付記錄。

(時報資訊)