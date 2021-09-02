A股上市的上海港公共碼頭營運商上港集團8月31日表示，已祭出多項措施，促使上海港8月貨櫃吞吐量達到431.8萬TEU（20呎櫃），創下單月生產（意指裝卸、轉運、儲存等作業）紀錄。

此外，上海港於8月19日以逾15.8萬TEU，打破晝夜貨櫃吞吐量單日紀錄，其中第一工班更創下約6.04萬TEU的單工班紀錄。上港集團9月1日股價收漲3.76％至人民幣（下同）5.8元，總市值為1,350.16億元。近一個月，該集團股價累計上漲14.4％。

上港集團官方微信號發文指出，7月烟花颱風對上海港碼頭生產造成持續近一周影響，150多艘貨櫃船舶亟待靠岸停泊。該集團全力防颱，並做好安全恢復生產的準備工作。在颱風過後，上港集團迅速啟動「防疫情、保安全、促生產」工作，帶動8月貨櫃生產屢創新高。

上港集團表示，洋山貨櫃片區三家貨櫃碼頭公司8月均取得傲人成績。其中，盛東公司單月吞吐量創新高，達到82.5萬TEU。冠東公司單月吞吐量達到73萬TEU，也刷新單月紀錄。尚東分公司單月吞吐量達到55萬TEU，並分別在8月19日、21日以約2.18萬TEU與2.22萬TEU的成績，接連打破晝夜吞吐量紀錄。

在業績方面，上港集團8月27日公布，2021年上半年營收年增44.22％至173.63億元，受惠於貨物貨櫃吞吐量大增，淨利年增127.1％至87.18億元。該集團財報指出，上半年國外疫情反覆，全球訂單向大陸市場聚集，報告期內集團母港貨物吞吐量完成2.7億噸，年增14.6％。

東方財富網援引華泰證券最新報告指出，維持上港集團「買入」評級，目標價為8.61元。

(時報資訊)