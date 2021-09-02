大陸手機大廠小米正式加入造車行列，其創立的小米汽車1日完成工商註冊，由小米集團董事長兼CEO雷軍親自帶隊，並已網羅近300名人才加入團隊，預計三年後推出小米品牌第一款車。

小米公司發言人微博1日發文表示，小米汽車當天完成工商註冊，註冊資金人民幣（下同）100億元，並由雷軍親自出任法人代表。

小米表示，宣布造車至今的五個月，團隊進行大量用戶調研和產業鏈考察，在緊鑼密鼓推進產品定義的同時，從2萬多份簡歷中精挑細選，搭建起近300人的團隊，並持續誠摯歡迎有志於電動智慧汽車事業的英才加入小米。

在全球掀起電動車浪潮的2021年，小米於3月30日宣布加入戰局，將成立智慧電動汽車全資子公司小米汽車。小米計畫在未來十年投資100億美元，首期投資為100億元。

至於第一輛要做什麼款式的車，小米在微博舉辦投票，結果45％網民希望小米做轎車，40％希望做SUV，剩下10％是希望做跑車和房車，因此雷軍在4月時表示，「第一款車肯定不是跑車和房車，應該從轎車及SUV中選」，屬於中高階車，定價約落在10萬至30萬之間。

但雷軍補充，如果用戶喜歡房車，未來也會考慮客製智慧房車。對於品牌名稱，雷軍當時表示意見還不統一，之後會繼續跟「米粉」分享消息。

陸媒汽車商業評論8月中旬引述消息指出，小米汽車總部和第一座工廠基本確定設在北京，但是目前小米尚未證實。據報導，自小米宣布造車後，北京、上海、武漢、合肥、西安等地都在爭取小米造車項目。

雷軍本人也在宣布造車後四個月頻繁走訪長安、廣汽、上汽通用五菱、長城、上汽、東風、博世、寧德時代等廠商，並且廣發英雄帖徵才。

與此同時，愛與雷軍設賭約的格力電器董事長董明珠，也積極投入造車行列。格力電器8月31日宣布，透過司法拍賣獲得珠海電動車企業銀隆新能源30.47％股權，成交價18.28億元。董明珠同時將其個人持有銀隆17.46％股權的表決權委託給格力電器。由此，銀隆新能源成為格力電器的控股子公司。

(時報資訊)