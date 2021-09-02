A股上市五大保險企業（中國平安、中國太保、中國人壽、新華保險、中國人保）2021年上半年財報全數出爐。報告期內五大險企合計淨利年增7.03％至人民幣（下同）1,437.14億元。不過，中國平安受到「踩雷」華夏幸福的影響，成為唯一獲利下滑的險企。

第一財經報導，中國平安上半年淨利年減15.5％至580.05億元。另四大險企淨利年增幅均超過20％，其中，中國人壽、中國人保的淨利年增幅更是高達34％。而險企淨利普遍成長，主要是受惠於投資收益增加，以及手續費與佣金支出下降所致。

搜狐財經報導，中國平安指出，2021年上半年對大陸地產商華夏幸福相關投資資產進行減值計提、估值調整及其他權益調整金額為359億元，對淨利影響金額為208億元。中國平安又指，將繼續配合各方推動華夏幸福債務危機化解工作。

五大險企上半年的總投資收益合計為2,995.11億元，年增11.89％。總投資收益大增直接反映在總投資收益率的上升，除了中國平安受到華夏幸福債務違約影響以外，總投資收益率與2020年同期相比下降0.9個百分點至3.5％，另四大險企的總投資收益率分別上升0.2至1.4個百分點不等。

針對A股保險股未來走勢，券商華創證券、招商證券等均表示，目前各險企估值觸底、超跌明顯，但估值修復取決於各企業的轉型措施，以及新業務數據何時持穩反彈。但從7月A股上市險企的保費情況來看，行業疲態持續，不見明顯改善，短期內顯然還無法讓投資者對保險業的基本面重拾信心。

(時報資訊)