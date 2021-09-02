大陸銀行業先後揭曉上半年成績單。根據2021年半年報，國有六大行營收合計達人民幣（下同）18,449.15億元，平均日賺約35.08億，工商銀行營收和淨利潤仍穩居第一名寶座。值得注意的是，各行也首度公布數位人民幣業務進展，成為下階段業務衝刺重點。

陸媒金融界報導，資產品質方面，截至6月末，六大行不良貸款率均較上年年末有所下降。營收方面，2021年上半年，工商銀行以4,677.93億元奪冠，但增速方面僅年增4.3％墊底；農業銀行營收增速最高，達7.79％。

從獲利看，六家大行上半年的淨利潤增速較去年及今年一季度明顯回升。除工商銀行外，其餘五大行上半年淨利潤均實現兩位數增長。其中，工行則以1,634.73億元遙遙領先，但年增9.9％的增速同樣在六大行墊底；郵儲銀行雖然淨利潤僅410.1億元最低，但增速達21.84％領先六大行。

值得注意的是，此次六大行財報中，首次披露了數位人民幣的相關進展。以建行來說，截至6月末，已開立個人數位錢包723萬餘個、對公錢包119萬餘個，累計交易筆數達2,845萬餘筆，交易金額約189億元。

工行方面，上半年累計開戶個人錢包超過463萬個、對公錢包132萬個，簽約數位人民幣交易商戶18萬個，交易金額超過5億元。交行上半年數位人民幣落地場景達13萬個，開立個人數位錢包將近116萬，法人錢包13萬個，累計交易金額達25億元，交易筆數達630萬筆。

中國人民銀行副行長范一飛在7月時就曾透露，截至6月底，數位人民幣試點場景已超132萬個，數位人民幣試點受邀用戶已經超過1,000萬，開立個人錢包2,087萬餘個、對公錢包351萬餘個，累計交易筆數7,075萬餘筆、金額約345億元。

報導稱，零壹研究院院長于百程表示，目前數位人民幣仍在穩步試點階段，覆蓋範圍和場景、參與機構、用戶數將不斷擴大。從國有大行披露的資訊看，數位人民幣使用者相互重疊，料將成為各銀行接下來激戰的領域。

國有大行也在財報中透露下階段數位人民幣業務的推廣計畫。建行指出，將加大智慧合約、硬體錢包、雙離線支付等方面的應用，進一步擴大應用場景。

交行則計畫將數位人民幣消費場景延伸至政府繳費、企業貿易、跨境支付等領域，探索與平台經濟合作。

(時報資訊)