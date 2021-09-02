近期中國政府接連整頓各大行業，重創相關中概股。美國眾議院投資者保護、創業和資本市場小組委員會（簡稱委員會）決定，當地時間22日舉行聽證會，審視中國企業在美國交易所上市的相關風險。
中國政府近期加強監管補教、遊戲等互聯網平台業者，導致部分美股中概股股價出現意外波動。
路透報導，在對中國政府最近的行動日益感到擔憂下，上述委員會將舉行名為「盤點中國公司：審視美國市場海外發行人對個人投資者及美國構成的風險」的聽證會。 美國證券交易委員會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）8月下旬承諾，會嚴格執行中概股須在三年內遵守允許美方檢視審計報告的規定，若不守規定就摘牌。
(時報資訊)
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